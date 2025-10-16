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Илья Соболев

ККК им. Маяковского, Красный проспект, 15

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 5000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Новая сольная программа от одного из самых популярных и оригинальных комиков. В этом концерте Илья объединит невероятные перформансы, абсурдные шутки и экспрессивную шоу-программу. Темы близки каждому, но с подачей Ильи они раскроются совершенно по-новому — всё будет приправлено разрывной импровизацией, сумасшедшими отыгрышами и уникальным юмором.

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