Обрати внимание, что место проведения концерта изменилось! Все самые летние треки в исполнении группы «Ильвинги» с видом на вечерний Новосибирск из самого центра города. Количество мест ограничено. Дресс-код: кроссовки или обувь без каблуков. Подниматься придётся высоко :) Если ты не знаешь, кто такие «Ильвинги», рассказываем: арт-рок группа (Новосибирск), созданная в 1997 году Евгением Малковым (автор песен, вокалист). Название группы заимствовано из скандинавского эпоса («Старшая Эдда»). В их стиле компонуются психоделические и бардовские мотивы, фолк-рок, хард-рок, ска, регги и многое другое. Как попасть: 1) не позднее 19:00 подойти к подъезду дома по адресу Серебренниковская 4/1. 2) встретить у дверей подъезда молодого человека с бейджем «ilvingi», который запустит тебя в здание 3) подняться на 23 этаж и, следуя указателям, пройти через балкон на технический этаж Все вопросы уточняй по указанному номеру телефона.