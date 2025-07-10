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[перенесено] Ильвинги. Большой концерт на крыше

Серебренниковская улица, 4/1

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Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Обрати внимание, что место проведения концерта изменилось! Все самые летние треки в исполнении группы «Ильвинги» с видом на вечерний Новосибирск из самого центра города. Количество мест ограничено. Дресс-код: кроссовки или обувь без каблуков. Подниматься придётся высоко :) Если ты не знаешь, кто такие «Ильвинги», рассказываем: арт-рок группа (Новосибирск), созданная в 1997 году Евгением Малковым (автор песен, вокалист). Название группы заимствовано из скандинавского эпоса («Старшая Эдда»). В их стиле компонуются психоделические и бардовские мотивы, фолк-рок, хард-рок, ска, регги и многое другое. Как попасть: 1) не позднее 19:00 подойти к подъезду дома по адресу Серебренниковская 4/1. 2) встретить у дверей подъезда молодого человека с бейджем «ilvingi», который запустит тебя в здание 3) подняться на 23 этаж и, следуя указателям, пройти через балкон на технический этаж Все вопросы уточняй по указанному номеру телефона.

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