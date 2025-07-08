На мастер-классе ты сможешь запечатлеть яркие моменты жизни в иллюстрациях, стилизованных под фото-полароид. Ты можешь подготовить фото, которое хочешь изобразить: это может быть кадр из отпуска, фото любимого питомца или красивые детали природы и архитектуры. С помощью акварели, карандашей и маркеров ведущая поможет тебе оставить это яркое воспоминание на бумаге. Ведущая: Полина Горобец. Все материалы предоставляются. Количество мест ограничено. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться. Мастер-класс подходит как для слышащих, так и для глухих гостей. Мероприятие пройдёт в открытом пространстве «Мост» — месте притяжения как для глухой, так и для слышащей молодёжи города Новосибирска.