ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Иллюстрация в стиле полароид

Открытое пространство «Мост», Советская улица, 53

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты сможешь запечатлеть яркие моменты жизни в иллюстрациях, стилизованных под фото-полароид. Ты можешь подготовить фото, которое хочешь изобразить: это может быть кадр из отпуска, фото любимого питомца или красивые детали природы и архитектуры. С помощью акварели, карандашей и маркеров ведущая поможет тебе оставить это яркое воспоминание на бумаге. Ведущая: Полина Горобец. Все материалы предоставляются. Количество мест ограничено. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться. Мастер-класс подходит как для слышащих, так и для глухих гостей. Мероприятие пройдёт в открытом пространстве «Мост» — месте притяжения как для глухой, так и для слышащей молодёжи города Новосибирска.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста