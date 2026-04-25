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Игры
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Большая бесплатная игротека по самым модным настольным играм от издательства Hobby World. Для тех, кто соскучился по настоящему общению. Что тебя ждёт: — Море настолок для новичков и опытных — Живое общение — Полный релакс, ведущие объяснят правила и помогут выбрать игру под вашу компанию. — Уютный фудхолл, где можно насладиться напитками, не отрываясь от игры. Вход: свободный, но нужна регистрация
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