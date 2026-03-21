Вершина социальной дедукции. Это не «Мафия». Здесь у каждого уникальная роль с суперсилой, мёртвые игроки продолжают влиять на игру, а Мастер не враг, а создатель эпичной истории. Цель — через обсуждения, обман и логику раскрыть команду зла... или помочь ей победить. Новичкам нужна игра с понятными ролями, а опытным игрокам — свежие вызовы? Эта игра сохраняет знакомый состав ролей 1го сценария, но с интересными изменениями: — Сыщик становится Аристократом. — Гробовщик превращается в жуткого Каннибала. — И, самое главное — в игру возвращается всеми любимая Марионетка. Она добавит совершенно новый уровень стратегии и непредсказуемости для злой команды. Для записи пиши «Хочу играть!» в комментариях к посту в вк. Оплата на месте.