Тот самый вечер, когда поёт не сцена, а весь зал. Музыканты задают настроение, на экране — тексты, а дальше всё происходит само: десятки голосов сливаются в один. Для тебя собрали песни, которые хочется петь вслух — чтобы выплеснуть эмоции, посмеяться, подпеть любимым строчкам, а иногда — немного погрустить, потому что это тоже часть удовольствия. Профессиональные музыканты, песни, которым невозможно не подпевать, и то самое чувство единения, от которого покрываешься мурашками. Не важно, попадаешь ли ты в ноты. Важно попасть в настроение. Это тот самый момент, когда можно забыть о стеснении и просто кричать любимые строчки вместе со всеми. А ещё это отличная возможность почувствовать себя настоящей звездой и спеть под аккомпанемент профессиональных музыкантов. Когда зал поёт вместе, возникает редкое ощущение единства, которое невозможно повторить в обычном караоке или на концерте. Это музыкальный вечер, где любимые хиты звучат по-настоящему мощно, потому что их поют все.