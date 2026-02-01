Открытый хоровой ивент для всех желающих петь вместе, даже без умений и вокальных навыков — громко и без стеснения. Песенная терапия объединяет сотни и тысячи голосов и сердец, позволяя петь в унисон, вспоминая любимые хиты. Каждый сможет быть собой, без ограничений и страха. Атмосфера всеобщего единения и душевного пения любимых хитов. Здесь нет правил — только свобода быть самим собой. Все мероприятия сопровождаются вокалистами хора.