Хит Хор: поём сотнями голосов
Бар Руки Вверх!, Красный проспект, 37
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
Открытый хоровой ивент для всех желающих петь вместе, даже без умений и вокальных навыков — громко и без стеснения. Песенная терапия объединяет сотни и тысячи голосов и сердец, позволяя петь в унисон, вспоминая любимые хиты. Каждый сможет быть собой, без ограничений и страха. Атмосфера всеобщего единения и душевного пения любимых хитов. Здесь нет правил — только свобода быть самим собой. Все мероприятия сопровождаются вокалистами хора.
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