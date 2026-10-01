Будут музыка, живой звук и атмосфера, которую невозможно передать словами. Тебя ждут знакомые песни и немного хэллоуинской нечисти. А ещё в этот вечер на сцене выступят друзья школы «Овердрайв» — группа «Ещё не всё». И да — костюмы приветствуются. Самое время достать из шкафа что-нибудь жуткое, странное или совершенно безумное. Забронировать столик можно по телефону, а задать вопросы и купить билет — в тг.