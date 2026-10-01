ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Хэллоуин

Рок-бар ДОМ RM
Каменская улица, 55

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Будут музыка, живой звук и атмосфера, которую невозможно передать словами. Тебя ждут знакомые песни и немного хэллоуинской нечисти. А ещё в этот вечер на сцене выступят друзья школы «Овердрайв» — группа «Ещё не всё». И да — костюмы приветствуются. Самое время достать из шкафа что-нибудь жуткое, странное или совершенно безумное. Забронировать столик можно по телефону, а задать вопросы и купить билет — в тг.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Быстрые свидания
Выбор редакции
Быстрые свидания

800₽

Ночной эфир
Ночной эфир

от 800₽

Грязный стендап
Грязный стендап

от 990₽

Стендап вечер
Стендап вечер

от 990₽

Грязный стендап
Грязный стендап

от 990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи