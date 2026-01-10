Не спеши расстраиваться из-за окончания новогодних каникул! В этот субботний вечер тебя зарядят энергией и драйвом крутейшие группы: – Группа Хуюппа – Скорость снега – 7 Ватт – Бестия Начало в 21:00, вход свободный. Забронировать столики можно по телефону.