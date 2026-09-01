Самое вкусное из чёрного и белого блюза на одной кухне. Это уникальное трио заставит тебя вибрировать и резонировать. Короли блюза на просторах от Урала до Дальнего востока, эти парни являются живыми гитарными героями. Они несут свет, любовь, грув и культурное просвещение, играя музыку корней, ту, с которой всё начиналось. Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00.