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Grinevich Band

Demlabs Studio, улица Николаева, 12/2 (3 этаж)

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Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Их заслуженно называют сибирскими королями блюза. Эти талантливые музыканты превосходно готовят самое вкусное из чёрного и белого блюза на одной кухне. Сбор гостей в 20:30, начало в 21:00. Стоимость билетов: Предпродажа — 500 рублей В день концерта — 700 рублей

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