Их заслуженно называют сибирскими королями блюза. Эти талантливые музыканты превосходно готовят самое вкусное из чёрного и белого блюза на одной кухне. Сбор гостей в 20:30, начало в 21:00. Стоимость билетов: Предпродажа — 500 рублей В день концерта — 700 рублей