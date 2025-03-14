Grinevich Band
Demlabs Studio, улица Николаева, 12/2 (3 этаж)
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от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Их заслуженно называют сибирскими королями блюза. Эти талантливые музыканты превосходно готовят самое вкусное из чёрного и белого блюза на одной кухне. Сбор гостей в 20:30, начало в 21:00. Стоимость билетов: Предпродажа — 500 рублей В день концерта — 700 рублей
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