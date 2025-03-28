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ГПНТБ СО РАН

улица Восход, 15

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 14+

Про событие

Ты познакомишься ближе с крупнейшей библиотекой за Уралом и посетишь подземное книгохранилище, Научный читальный зал и Музей редких книг. Узнаешь сколько этажей скрывает библиотека и как книги доставляют в залы. Продолжительность примерно 1,5 часа. Количество мест ограничено, необходимо заранее записаться по телефону.

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