Возраст 14+
Про событие
Ты познакомишься ближе с крупнейшей библиотекой за Уралом и посетишь подземное книгохранилище, Научный читальный зал и Музей редких книг. Узнаешь сколько этажей скрывает библиотека и как книги доставляют в залы. Продолжительность примерно 1,5 часа. Количество мест ограничено, необходимо заранее записаться по телефону.
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