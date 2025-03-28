Ты познакомишься ближе с крупнейшей библиотекой за Уралом и посетишь подземное книгохранилище, Научный читальный зал и Музей редких книг. Узнаешь сколько этажей скрывает библиотека и как книги доставляют в залы. Продолжительность примерно 1,5 часа. Количество мест ограничено, необходимо заранее записаться по телефону.