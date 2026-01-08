Gothic ёлка
Уzдечка, цоколь со стороны ул. Крылова 26, за шлагбаум
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Завершение:
от 500₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Новогодняя тематическая вечеринка с прекрасной музыкальной программой групп I'm Fine (Красноярск) и Raven Said (Екатеринбург). Что тебя ждёт: — Тематические декорации, фотозона с сюрпризом, ярмарка готических мастеров. — Конкурс на лучший костюм. Призы: билет на Лихолесье Фест, мероприятия клуба, а также сертификат от тату-студии Valhalla. — Тематические коктейли и шоты, мрачный дринк каждому на входе в костюме. О группах: I'm Fine — рок/метал с тёмной эстетикой и выраженным музыкальным стилем. Экспериментируют с думовой основой, добавляя туда всё, что нравится — от готики и фолка до прогрессива и Nu-Metal. Raven Said — культовый российский occult wave / goth rock дуэт. Гибкий гитарный саунд, тревожные чувственные синты и гипнотический бит — утончённый синтез, замешанный на post-goth эстетике. Тонко прорабатывая композиции, музыканты аккумулируют энергию классического гот-рока 80-х/90-х, эффектно дополняя её элементами актуального синтвейва — создавая оригинальный современный саунд, который одинаково хорош как для энергии танцполов, так и для вдумчивого неторопливого прослушивания. Мероприятие строго 18+, так что захвати с собой паспорт. Забронировать столик и задать любые вопросы можно в группе клуба Вконтакте: https://vk.com/uzde4ka_nsk
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