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Good girls gone bad

Gg bar, Красный проспект, 17/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Тебя ждёт: — Профессиональные фоточки — Расклады таро — Танцы под лучшие dj-сеты — Панорамный вид на город В этот день бронь столов только по телефону. Если ты собираешься пойти компанией более 10 человек, необходимо будет внести заранее предоплату. Средний чек в заведение 1000 — 1500 рублей.

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