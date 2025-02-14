Тебя ждёт: — Профессиональные фоточки — Расклады таро — Танцы под лучшие dj-сеты — Панорамный вид на город В этот день бронь столов только по телефону. Если ты собираешься пойти компанией более 10 человек, необходимо будет внести заранее предоплату. Средний чек в заведение 1000 — 1500 рублей.