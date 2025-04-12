Долгожданный субботний drum&bass в Demlabs Studio. Приходи с парой запасных ног плавить танцпол! Лайн-ап: — LBP — Dr. Naeper — Maggie — No Limit — Saint Kuz Стоимость билетов: 500 рублей, если сделаешь репост анонса в группе Demlabs Studio Вконтакте и 700 рублей — без репоста.