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Игры
Про событие
Внимание: Игра на 2 сессии. Система является очень сложной и комплексной в своих механиках, поэтому для её освоение крайне желательно иметь опыт игры в Настольные Ролевые Игры в целом. Персонажи участников — Солары. Защитники мира, правители Первой Эпохи, вы были возвышены богами, чтобы превзойти своих создателей. Но эпоха их правления закончилась трагедией. Земные дети, Драконорожденные, восстали против них, в конце концов заточив их души и похитив власть. Величие Соларов было уничтожено в непостижимо ужасной войне и стёрто из памяти мира. Но соларам было суждено вернуться. Спустя сотни лет их души возродились в смертных героях, неся в себе отголоски былого величия. Так или иначе все основные правила будут разобраны в начале первой сессии. В игре внимание равномерно распределено между боёвкой и социалкой. Тон игры серьезный, с большим акцентом на драму. Основной геймплей будет заключаться в решении проблем региона, который ты собираешься взять под свой контроль после смерти чудовища. Персонажи невероятно компетентны и будут решать проблемы масштабов страны парой заявок. Количество участников: 4 Стоимость участия: 550р (с репостом этого поста https://vk.com/wall-110205034_29790 — 500р) Как записаться на игру? Нажми на соответствующий вариант в голосовании под постом в вк. Оплата на месте.
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