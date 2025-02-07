Спикер: Сергей Шигин — бренд-амбассадор Simple по направлению «Азия», амбассадор «Объединённых Пивоварен» и совладелец барного консалтинга «Вкус и Металл». Как пройдёт вечер? Каждое из 5 блюд от шефа будет сопровождаться идеально подобранным саке. Сергей в непринуждённой манере расскажет о напитках, японской культуре и гастрономии, поделится интересными фактами и создаст атмосферу, в которой ты почувствуешь себя частью особого события. Количество мест ограничено.