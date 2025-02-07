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Про событие
Спикер: Сергей Шигин — бренд-амбассадор Simple по направлению «Азия», амбассадор «Объединённых Пивоварен» и совладелец барного консалтинга «Вкус и Металл». Как пройдёт вечер? Каждое из 5 блюд от шефа будет сопровождаться идеально подобранным саке. Сергей в непринуждённой манере расскажет о напитках, японской культуре и гастрономии, поделится интересными фактами и создаст атмосферу, в которой ты почувствуешь себя частью особого события. Количество мест ограничено.
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