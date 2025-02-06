Для того, чтобы открыть для себя новые вкусы — необязательно ехать в Томск. Приходи в гастробар «Нюра» на встречу с шеф-поваром ресторана «Нарым» (Томск) Владиславом Ли. Ты окунёшься в концепцию и философию томского ресторана. Владислав представит свои изысканные творения в формате сета из 5 блюд, приготовленных с использованием локальных продуктов нашего региона. Курс I: Муксун сухого посола / даси из ромашки / салат из водорослей; Курс II: Хлеб с капустой / взбитое масло / три вида икры; Курс III: Конина коджи / японский майонез / зеленые томаты; Курс IV: Дымный олень / жу из мерзлых яблок / хашбраун; Курс V (десерт): Хрустящий кранч из цветочного мёда / мягкий корж из гречишного мёда / воздушный мусс из аккураевского мёда / пыльца / цветы. Винно-коктейльное сопровождение от Ильи Бутакова. Стоимость участия на одного гостя 4900 рублей. Уточнить подробную информацию и забронировать столик можно по телефону: (383) 310-00-07