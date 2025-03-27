Шеф-повар ресторана «Хамовники» Сергей Романов и шеф-повар ресторана Marco Polo Дмитрий Красотин совместно с амбассадором компании BierBach Александром Рогозиным разработали гастропары, которые несомненно удивят тебя своими вкусовым сочетаниями. В программе ужина 5 курсов блюд с пивным сопровождением: — Тартар из утки сухого вызревания с костровым картофелем и ягодной заправкой. Пиво: «Хамовники» Nitro Lager. — Вяленая говядина с маринованными опятами и грибным соусом. Пиво: Bierbach Pilsner Zero. — Говядина с кремом из батата и соусом пряный ром. Пиво: Dreamteam Brew Lockdown IPA. — Брискет с картофелем шато. Пиво: Wolf's Brewery IPA. — Конфеты из шоколада и чернёного чеснока. Пиво: Trappistes Rochefort 8. Количество мест ограничено, необходимо забронировать столик по телефону.