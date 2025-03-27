ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Гастроужин «Meat&Beer»

Военная улица, 5

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Шеф-повар ресторана «Хамовники» Сергей Романов и шеф-повар ресторана Marco Polo Дмитрий Красотин совместно с амбассадором компании BierBach Александром Рогозиным разработали гастропары, которые несомненно удивят тебя своими вкусовым сочетаниями. В программе ужина 5 курсов блюд с пивным сопровождением: — Тартар из утки сухого вызревания с костровым картофелем и ягодной заправкой. Пиво: «Хамовники» Nitro Lager. — Вяленая говядина с маринованными опятами и грибным соусом. Пиво: Bierbach Pilsner Zero. — Говядина с кремом из батата и соусом пряный ром. Пиво: Dreamteam Brew Lockdown IPA. — Брискет с картофелем шато. Пиво: Wolf's Brewery IPA. — Конфеты из шоколада и чернёного чеснока. Пиво: Trappistes Rochefort 8. Количество мест ограничено, необходимо забронировать столик по телефону.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста