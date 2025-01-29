Гастрономический ужин
Nobody Knows I Suppose, Красный проспект, 22
Начало:
Завершение:
4000₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Четыре курса блюд с напитками от команды томского ресторана «1902» в секретном барчике в одной из подворотен Новосибирска. Меню вечера: — Камчатский краб/Страчателла/Моченое яблоко/Хурма; — Тартар из говядины/Картофельный майонез/Лук/Белый гриб; — Мозаика из судака/Цветная капуста/Грузди/Водоросли; — Мандарин/Белый шоколад/Солод. Уточнить подробную информацию и забронировать столик можно по телефону: 8-913-908-29-44
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