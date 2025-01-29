ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Гастрономический ужин

Nobody Knows I Suppose, Красный проспект, 22

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Четыре курса блюд с напитками от команды томского ресторана «1902» в секретном барчике в одной из подворотен Новосибирска. Меню вечера: — Камчатский краб/Страчателла/Моченое яблоко/Хурма; — Тартар из говядины/Картофельный майонез/Лук/Белый гриб; — Мозаика из судака/Цветная капуста/Грузди/Водоросли; — Мандарин/Белый шоколад/Солод. Уточнить подробную информацию и забронировать столик можно по телефону: 8-913-908-29-44

Контакты

Телефон

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста