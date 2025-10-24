Книжная ярмарка — Гаражка издательства МИФ. Для Новосибирска МИФ приготовит сотни книг: новинки по культуре, психологии, бизнесу — приходи выбрать, что читать этой осенью. Будет пополнение в серии «Мифы от и до» и, конечно, классика в полюбившихся сериях — «Вечные истории» и «Вечные истории.Young Adult» — в оформлении современных российских иллюстраторов. Также тебя ждут фэнтези, детективы и уютные романы от МИФ. Прозы, комиксы, развивающая и художественная литература для детей всех возрастов, подарочные издания. А в субботу и воскресенье приходи на лекции с авторами МИФа в «Доме да Винчи» — вход свободный, регистрация не требуется. В этот раз ты найдёшь книги МИФа сразу на двух площадках: в «Доме да Винчи» (ул. Коммунистическая, 34) 24-26 октября с 12:00 до 20:00, и МЕГЕ Новосибирск, галерея Ашан (ул. Ватутина, 107): 25-26 октября с 10:00 до 22:00.