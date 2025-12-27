2025 год стал неоднозначным: для одних это год взлета, для других — год изменений. Но объединяет всех одно — желание менять свою жизнь и мир вокруг в лучшую сторону. На последнем фестивале уходящего года будут мечтать со всей силы, желать, фантазировать, планировать, а ещё: — Искать подарки — уникальные сюрпризы для самых близких и, конечно, для себя! — Обновлять гардероб на гаражной распродаже и СВОПе. — Вдохновляться на творческих мастер-классах и лекциях, делать карту желаний, искать ответы на вопросы для старта в Новый год. — Сортировать, чтобы войти в 2026 год осознанными и свободными! — Признаваться в чувствах к друзьям и любимым в зоне «Быстрых свадеб» и загадывать общие желания! Как обычно, фестиваль проходит два дня: 27 и 28 декабря, с 12:00 до 20:00. Время собрать мечты в одно желание и исполнять его.