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Garazhka. Big summer fest

Ройял Парк, Красный проспект, 101

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Фестивали

Про событие

Лето в городе! Фестиваль на улице с яркими нарядами, холодными коктейлями и классными впечатлениями. Что тебя ждёт: — Маркет — уникальные handmade-товары. — Ресейл/своп/гаражная распродажа — стильная одежда, ушедшие бренды. — Сортировка — можно сдать вторсырьё правильно. — Мастер-классы — бесплатно учат творить. — Таролог — можно узнать, что готовит тебе судьба. — Бьюти-зона —можно украсить своё тело тату или пирсингом. — Живые выступления и игровая зона. — Быстрые свадьбы, блестки-бар, беспроигрышная лотерея и много сюрпризов! Фестиваль будет проходить два дня, 5 и 6 июля, с 12:00 до 20:00. Место проведения: площадка перед ТРК «Ройял Парк».

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