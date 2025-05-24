Garazhka — это современное искусство. Майский фестиваль пройдет вне шаблонов и рамок. Что тебя ждёт: — локальные бренды с новым взглядом на привычное — весенне-летняя одежда на любой вкус — крутые находки на гаражной распродаже, от которых ёкает в сердце — мастер-классы для развития творческого потенциала — сортировка, чтобы продлить жизнь планете (чтобы люди могли на ней творить дольше) — тату, пирсинг, блёстки-бар, быстрые свадьбы и другие интерактивы. Если современное искусство — это про тебя и о тебе, тогда приходи на летнюю веранду «Гастрокорта» 24 и 25 мая с 12:00 до 20:00.