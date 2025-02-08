Garazhka - это место, где люди удивляются и удивляют. В морозные выходные на Гаражке будет аномально жарко. Готовят фестиваль с чрезвычайно не похожей тематикой - Цирк. Не пропусти: - бесплатные мастер-классы от созидателей; - эксклюзив ручной работы в зоне маркета; - винтаж и ушедшие бренды на гаражной распродаже; - бесплатные вещи на свопе; - бьютизона; - быстрые свадьбы; - беспроигрышная лотерея. Посмотри на цирк под другим углом. Никаких страшных клоунов и плохого отношения к животным, только - положительные эмоции и развлечения на любой вкус. 8-9 февраля с 12:00 до 20:00 Dog Friendly и ждут всем сердцем каждого.