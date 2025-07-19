Концерт с участием сразу двух классных групп: Sleep on the Floor и Lama Drama. From UK to Italy — лучшее от брит-попа и итальянского рока. Тебя ждёт более трёх часов живой музыки как в акустическом формате, так и в полноценном звуке. Sleep on the Floor — группа, ответственная за британскую составляющую фестиваля. Каверы на хиты The Killers, Oasis и Muse перенесут тебя на несколько десятилетий назад, в период расцвета брит-попа. Lama Drama — кавер-группа, представляющая итальянскую часть фестиваля. С «ламами» ты окажешься на улицах Рима, а в их арсенале не только итальянский рок, но и австралийский поп, и многое другое. Сбор гостей в 20:00, начало в 20:30. В день концерта стоимость билетов — 700 рублей.