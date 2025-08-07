Фотоимидж: девичник
Дача, улица Бориса Богаткова, 201
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 14+
Мастер-классы
Про событие
С имиджмейкером и женском фотографом Ольгой Сартаковой поговорим об имидже и составляющих образа, разберем психологию цветов и их сочетания в одежде, ответим на вопросы, помогающие сформировать ядро стиля. Ты узнаешь о составляющих дорогого фото и видео, и о причинах, делающих картинку дешевле и хуже. А также познакомишься с основными элементами позирования.
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