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Фотоимидж: девичник

Дача, улица Бориса Богаткова, 201

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

С имиджмейкером и женском фотографом Ольгой Сартаковой поговорим об имидже и составляющих образа, разберем психологию цветов и их сочетания в одежде, ответим на вопросы, помогающие сформировать ядро стиля. Ты узнаешь о составляющих дорогого фото и видео, и о причинах, делающих картинку дешевле и хуже. А также познакомишься с основными элементами позирования.

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