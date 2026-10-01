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Фьорд

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

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600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ на разных языках с русскими субтитрами и обсуждение с кинокритиком. О фильме: Многодетная семья переезжает в изолированный северный посёлок, надеясь обрести покой среди суровой природы. Однако их традиционный уклад и строгая вера вызывают недоверие соседей. Случайный синяк на теле дочери превращает настороженность в скандал — община видит в этом жестокость. Запущенный маховик проверок стирает грань между защитой прав ребёнка и нетерпимостью к «чужакам». Родителям предстоит выдержать натиск холодной государственной машины, где любая ошибка грозит разрушить их дом. После показа ты сможешь обсудить фильм с кинокритиком Алексеем Хромовым. Разберёте авторский метод триумфатора Канн Кристиана Мунджиу: поговорите о столкновении патриархальных традиций с институтами прогрессивного общества, тонкой грани между государственной заботой и тотальным контролем, а также о том, какими кинематографическими приёмами режиссёр добивается бескомпромиссного реализма и моральной неоднозначности.

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