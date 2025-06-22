Final party: Эволюция x Space walk
Руки ВВерх! Бар, Красный проспект, 37
Начало:
Завершение:
от 350₽ до 2500₽
Возраст 12+
Вечеринки
Еда
Про событие
Праздничная вечеринка в честь окончания учебной рутины и начала жаркого летнего сезона. Все выпускники города соберутся в этот замечательный день, чтобы отжечь будто в последний раз.
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