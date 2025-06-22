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Final party: Эволюция x Space walk

Руки ВВерх! Бар, Красный проспект, 37

Начало:

Завершение:

от 350₽ до 2500₽
Возраст 12+
Вечеринки
Еда

Про событие

Праздничная вечеринка в честь окончания учебной рутины и начала жаркого летнего сезона. Все выпускники города соберутся в этот замечательный день, чтобы отжечь будто в последний раз.

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