Встреча будет посвящена пьесе Александра Вампилова «Утиная охота». Несмотря на то что с момента создания пьесы прошло почти шестьдесят лет, история, рассказанная Вампиловым, не устарела, а, наоборот, сегодня стала еще более острой и актуальной. Кризис, через который проходит главный герой пьесы, его душевные страдания, утрата смысла жизни, отчуждение и потерянность, его внутренний мир, полный боли, страха и сомнений, становятся зеркалом для нас. Персонажи «Утиной охоты» заставляют сопереживать, размышлять и отвечать на вечные вопросы о смысле жизни, о борьбе с тенями, иллюзиями и внутренними демонами, о потребности в любви, о подлинном и настоящем в жизни каждого человека. По кнопке «купить билет» ты можешь прочитать дополнительную информацию и посмотреть видео о том, как найти вход в культурный центр «Новый Акрополь». Билеты можно приобрести на месте в день мероприятия.