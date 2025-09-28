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Философский киноклуб «Отпуск в сентябре»

Ядринцевская улица, 18

Начало:

Завершение:

от 150₽ до 250₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Встреча будет посвящена пьесе Александра Вампилова «Утиная охота». Несмотря на то что с момента создания пьесы прошло почти шестьдесят лет, история, рассказанная Вампиловым, не устарела, а, наоборот, сегодня стала еще более острой и актуальной. Кризис, через который проходит главный герой пьесы, его душевные страдания, утрата смысла жизни, отчуждение и потерянность, его внутренний мир, полный боли, страха и сомнений, становятся зеркалом для нас. Персонажи «Утиной охоты» заставляют сопереживать, размышлять и отвечать на вечные вопросы о смысле жизни, о борьбе с тенями, иллюзиями и внутренними демонами, о потребности в любви, о подлинном и настоящем в жизни каждого человека. По кнопке «купить билет» ты можешь прочитать дополнительную информацию и посмотреть видео о том, как найти вход в культурный центр «Новый Акрополь». Билеты можно приобрести на месте в день мероприятия.

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