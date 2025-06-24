Здесь каждый найдёт своё — от кайфа творчества до драйва танцев. Что тебя ждёт: — Арт-зона, где можно: расписать камни и деревянные значки; сплести брелок; создать твёрдые духи; создать тактильную книгу; поработать с глиной. — Скетч-зона на открытом пленэре с художниками. — Своп-точка. — Фудкорт с угощениями от кафе Nosh. — Чилл-зона с настолками. — Живая музыка от ВИА «Три гитариста и Компания», крутых исполнителей из студии «Тванг», дуэта Поповых из студии «Солист» и Артёма Кремлёва из клуба «ВППГ». — Ритм-точка с тренером по зумбе и ци-зона с йогой. — Кино под открытым небом.