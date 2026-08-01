Фестиваль крафтовых напитков
Гастрокорт, улица Мичурина, 12
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от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Фестивали
Еда
Про событие
Ярмарка-продажа пива, сидра и медовухи от региональных сибирских (и не только) производителей. На фестивале будут представлены как известные, зарекомендовавшие себя бренды, так и абсолютные новички. Приобретая билет, ты получаешь пропуск на фестиваль и бокал для дегустации. Свободно перемещайся по всей территории, дегустируя напитки, слушая живой рок и каверы популярных песен. При желании ты можешь участвовать в пивных конкурсах от ведущего или общаться в компании единомышленников.
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