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Фестиваль крафтовых напитков

Гастрокорт, улица Мичурина, 12

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от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Фестивали
Еда

Про событие

Ярмарка-продажа пива, сидра и медовухи от региональных сибирских (и не только) производителей. На фестивале будут представлены как известные, зарекомендовавшие себя бренды, так и абсолютные новички. Приобретая билет, ты получаешь пропуск на фестиваль и бокал для дегустации. Свободно перемещайся по всей территории, дегустируя напитки, слушая живой рок и каверы популярных песен. При желании ты можешь участвовать в пивных конкурсах от ведущего или общаться в компании единомышленников.

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