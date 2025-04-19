ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

F*ck you, Winter! picnic

улица Щетинкина, 36

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Еда

Про событие

Маленький трактор, скотовозка и столики Yard ещё покрыты снегом, но, когда ты 0% vegan, всё это не имеет значения. Приходи на пикник на заднем дворике Yard The Chops, где будут хот-доги, пивко, бурбон и вишнёвая настойка Grandpa, а ещё розыгрыш подарков, приятные комплименты от бара и пару развлечений. Забронировать столик можно по телефону.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста