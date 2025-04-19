Маленький трактор, скотовозка и столики Yard ещё покрыты снегом, но, когда ты 0% vegan, всё это не имеет значения. Приходи на пикник на заднем дворике Yard The Chops, где будут хот-доги, пивко, бурбон и вишнёвая настойка Grandpa, а ещё розыгрыш подарков, приятные комплименты от бара и пару развлечений. Забронировать столик можно по телефону.