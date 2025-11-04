Три десятилетия эпических битв, огненных риффов и бессмертных хитов — легенда фэнтези-метала празднует своё 30-летие и анонсирует грандиозный тур в честь этого события! Значительную часть концертной программы группа «Эпидемия» исполнит совместно с симфоническим оркестром — это станет торжеством контрастов, где соединятся две стихии: огненная мощь метала будет переплетаться с величием симфонии. Оркестр придаст особые краски бессмертным хитам, проверенным временем и охватывающим всю историю группы — от динамичных боевиков до трепетных баллад. И, конечно же, будут представлены композиции с нового альбома, созданного в духе лучших традиций жанра и с присущей группе фирменной эстетикой — напористой, героической и бесконечно захватывающей.