Эногастроужин, сочетающий блюда и вино, — гастрономический спектакль, в котором каждая подача словно новая история, пробуждающая чувства. В меню вечера 6 курсов авторского сета от шефа: — Морской гребешок; — Камчатский краб; — Томаты конкассе с чёрным трюфелем; — Эскарго дэ бургунь; — Тигровая креветка «Термидор» со сливочной чечевицей; — Филе алтайской телятины. Десерт: пирожное «la rose». Винное сопровождение — изысканные вина, идеально дополняющие каждое блюдо. Забронировать столик можно по телефону.