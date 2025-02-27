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Эногастроужин «По любви»

Bar&terrace 10ten, улица Орджоникидзе, 31

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Завершение:

5800₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Эногастроужин, сочетающий блюда и вино, — гастрономический спектакль, в котором каждая подача словно новая история, пробуждающая чувства. В меню вечера 6 курсов авторского сета от шефа: — Морской гребешок; — Камчатский краб; — Томаты конкассе с чёрным трюфелем; — Эскарго дэ бургунь; — Тигровая креветка «Термидор» со сливочной чечевицей; — Филе алтайской телятины. Десерт: пирожное «la rose». Винное сопровождение — изысканные вина, идеально дополняющие каждое блюдо. Забронировать столик можно по телефону.

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