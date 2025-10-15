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  1. Новосибирск
  2. События

Эмоциональное выгорание

Терминал, Ереванская улица, 10

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Ты сможешь поработать со своей проблемой через метафорические карты вместе с психологом Дариной Шаховой. Это возможность услышать сигналы своего подсознания и найти путь к восстановлению. Что ты получишь от тренинга: – Новый взгляд на своё состояние через метафоры – Навык работы с метафорическими картами – Личный ресурсный образ для поддержки – Понимание сигналов тела и эмоций Опыт не требуется — только готовность к диалогу с собой. Все материалы предоставляются. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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