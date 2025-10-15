Ты сможешь поработать со своей проблемой через метафорические карты вместе с психологом Дариной Шаховой. Это возможность услышать сигналы своего подсознания и найти путь к восстановлению. Что ты получишь от тренинга: – Новый взгляд на своё состояние через метафоры – Навык работы с метафорическими картами – Личный ресурсный образ для поддержки – Понимание сигналов тела и эмоций Опыт не требуется — только готовность к диалогу с собой. Все материалы предоставляются. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.