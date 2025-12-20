Новогодний маркет подарков. В программе: – ярмарка локальных брендов – большая новогодняя мастерская, где ты сделаешь подарки для близких своими руками – полезный лекторий – выступление музыкантов – пространство упаковки подарков – игровая площадка от пространства «Как дома» – тематическая фотозона – новогодний квест – фудкорт – тёплая почта (ты сможешь подписать и отправить новогоднюю открытку своим родным и близким) – розыгрыш подарков от мастеров – новогодний квиз Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.