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Ёлка-маркет

ГПНТБ, улица Восход, 15

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Бесплатно
Возраст 0+
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Выставки
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Новогодний маркет подарков. В программе: – ярмарка локальных брендов – большая новогодняя мастерская, где ты сделаешь подарки для близких своими руками – полезный лекторий – выступление музыкантов – пространство упаковки подарков – игровая площадка от пространства «Как дома» – тематическая фотозона – новогодний квест – фудкорт – тёплая почта (ты сможешь подписать и отправить новогоднюю открытку своим родным и близким) – розыгрыш подарков от мастеров – новогодний квиз Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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