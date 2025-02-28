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  1. Новосибирск
  2. События

Элементарно Вася

улица Ленина, 24

Начало:

Завершение:

от 1100₽ до 2200₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

Импровизационное шоу Васи Шакулина, где комики расследуют преступление. Комики погрузятся в новый для себя мир и сыграют роли детективов, чтобы разобраться в таинственном происшествии. Решить загадку будет не так уж просто, ведь в этой истории ответ «убийца дворецкий» вряд ли окажется правильным. В этот вечер тебя ждёт комедия и детектив, приходи смеяться и разгадывать преступление вместе с комиками.

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