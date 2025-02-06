Хочешь узнать, как «живёт» театр, готовясь ко встрече со зрителями? Где делают кукол для спектаклей? Как устроена сцена? Кто создаёт «чудеса» и как называются театральные профессии? Какие бывают куклы и как ими управляют актеры? Тогда приходи на экскурсию по театру. Ты сможешь заглянуть туда, куда не попадают зрители: — Побываешь в репетиционном зале и цехах; — Увидишь, как хранятся реквизит и куклы; — Познакомишься с работой художников и бутафоров; — Окажешься за кулисами сцены и узнаешь, как проходят приготовления к спектаклям. А ещё узнаешь историю театра и прогуляешься по большому фойе. В завершении экскурсии у тебя будет возможность почувствовать себя артистом-кукловодом. Группы не более 30 человек. Билет можно купить по Пушкинской карте.