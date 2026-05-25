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Экскурсия по главному некрополю Новосибирска

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5000₽
Возраст 0+
Необычное

Про событие

Заельцовское кладбище – главный некрополь Новосибирска. На этой прогулке ты узнаешь о судьбах людей, живших в городе и оставивших свой след в его истории. Познакомишься с традициями и символикой увековечения памяти умерших, удивишься совершенно неожиданным открытиям, связавшим Новосибирск с тем, что принято считать российским культурным кодом. • Экскурсию проводит специалист-исследователь Лидия, её график работы не совпадает с календарём других гидов, возможность проведения нужно уточнять индивидуально! • Экскурсия проводится при соответствующих погодных условиях — после больших дождей её проведение будет затруднительно. • Участникам экскурсии необходимо иметь непромокаемую обувь и одежду по сезону, а также желательно (в весенне-летний сезон) иметь средства противоклещевой обработки.

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