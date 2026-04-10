Большой концерт и день рождения коллектива! Программа Acoustic Rock - это бесценная коллекция зарубежных хитов монстров рока, таких, как Metallica, Queen, Guns’N’Roses, Radiohead, U2, Kiss, Muse, Aerosmith, AC DC, Kiss, Nirvana, Rolling Stones и др. Все произведения переложены для вокального женского трио в составе Наташи Колеватовой, Анастасии Березиной и Натальи Шиловой и будут исполнены в акустическом звучании в сопровождении струнного квартета и рояля.