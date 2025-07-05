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Эко-пикник

Железнодорожная станция Береговая

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Бесплатно
Возраст 14+
Вечеринки

Про событие

Эко-пикник на пляже вместе с проектом «Три кита» для всех любителей чистого воздуха, красивых пейзажей и экологически осознанного отдыха. В программе: наслаждаться звуками природы и волн, гулять вдоль живописного побережья, общаться на тему экологичного образа жизни. Спикер дня: основатель магазина эко-товаров в Новосибирске Green Rezza и экоблогер Анастасия Резенкова. Участие бесплатное, но зарегистрируйся, пожалуйста. Возьми с собой фрукты, овощи, любимые напитки, пляжное покрывало, головной убор и SPF.

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