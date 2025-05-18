Ecstatic Dance | Сияние Солнца
Башня на Маркса, улица Ватутина, 29/1
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
С помощью разминки и практики Ecstatic Dance ты растворишься в спонтанном танце и засияешь по полной. В каждом из нас живёт солнце. Длительные холода, тысячи одежд сворачивают наши лучи внутрь. Мы привыкаем находиться в сжатом состоянии энергосбережения, забывая, как это - расправить все свои лучи и сиять во все стороны, не боясь, что сдует ледяным ветром. В вечеринке примет участие - Камила Лайпанова (dj Kami Kaplan) из Санкт-Петербурга, психолог, телесный и танцевально-двигательный терапевт, основательница комьюнити Shadow Ecstatic Dance. Что будет: – Welcome set от DJ Irina Sapon; – Практика «сияние солнца»; – Ecstatic set от DJ Kami Kapla и аккомпанемент музыкантов; – Soundhealing; – Завершающий круг на соединение сердец. Танцы проходят в трезвом и чистом сознании. Необходимо взять с собой сменную одежду, не сковывающую движения, и бутылку воды. Обувь не понадобится. Задать вопросы также можно в чате мероприятия: https://t.me/ArtPartyNSK54
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