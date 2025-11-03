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Двадцать минут с ангелом

Камерный зал филармонии, Красный проспект, 32

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 1300₽
Возраст 18+
Выставки
Спектакли

Про событие

Спектакль Павла Южакова по пьесе одного из лучших драматургов современности Александра Вампилова — смешная, трогательная и пронзительно человечная история, которая могла бы произойти с каждым из нас. Невероятное происшествие в одном провинциальном городе: двое командированных, мучимые похмельем, пытаются найти хоть немного денег, чтобы решить эту «проблему». Помощь приходит совершенно с неожиданной стороны. В этой истории столько же невероятного, сколько узнаваемого и привычного. Чудо может произойти с каждым. Но человеку свойственно, сталкиваясь с ним, проходить мимо, увлекаемому будничной суетой.

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