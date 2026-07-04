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ДрифтЛето 2026

Пасечная улица, 14к1

Начало:

Завершение:

от 1250₽ до 8500₽
Возраст 18+

Про событие

Новый этап, новые вызовы и ещё больше дыма! Лучшие пилоты продолжат борьбу за чемпионский титул, а зрителей ждёт максимум скорости, адреналина и зрелищных парных заездов! Дымный дрифт от лучших пилотов — самые жаркие заезды сезона! Невероятный звук мощнейших двигателей — почувствуй настоящую мощь автоспорта! Легендарные гоночные машины совсем рядом — рассмотри любимые автомобили вблизи! Встречи с пилотами и знакомство с новыми героями автоспорта Куча конкурсов и подарков! Фуд-корт с вкуснейшими блюдами и напитками — отличный повод сделать паузу между заездами Дрифт-такси — возможность испытать настоящий адреналин на пассажирском месте рядом с профессиональным пилотом! Автовыставка — уникальные проекты, спортивные автомобили и техника, которая не оставит равнодушным ни одного автолюбителя.

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