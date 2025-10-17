Дивали — праздник света
Loft house, улица Гоголя, 19/1
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Бесплатно
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Тёплый и вдохновляющий вечер, посвящённый светлому празднику Дивали. Дивали, или «ряды огней», — это праздник света. Огни, которые зажигают в Индии в этот день, символизируют внутренний свет, побеждающий тьму. Тебя ждёт живая музыка и танцы, медитация и опыт внутренней тишины, свечи и тёплый индийский чай масала. Вход свободный, но необходимо заранее записаться.
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