Тёплый и вдохновляющий вечер, посвящённый светлому празднику Дивали. Дивали, или «ряды огней», — это праздник света. Огни, которые зажигают в Индии в этот день, символизируют внутренний свет, побеждающий тьму. Тебя ждёт живая музыка и танцы, медитация и опыт внутренней тишины, свечи и тёплый индийский чай масала. Вход свободный, но необходимо заранее записаться.