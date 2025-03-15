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День Святого Патрика

St. Patrick's Corner, улица Ленина, 8

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Настоящая атмосфера ирландского праздника. Тебя ждёт программа от ведущего Ивана Козырева и безумные танцы под треки от «Панама’з бэнд». Welcome drink для каждого гостя! Забронировать столик можно по телефону.

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