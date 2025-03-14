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День Святого Патрика

улица Гоголя, 38

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

В программе зелёной вечеринки: песни, танцы и кутёж до упаду под ирландский фолк, и не только! На сцене для тебя будут играть группы «Новолуние» и «Свободный эфир». Дресс-код — отсутствует, но приветствуется зеленый цвет. Приходи один, приходи с друзьями — и пусть поцелуй рыжей женщины принесёт тебе удачу.

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