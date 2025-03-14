Возраст 18+
Вечеринки
Еда
Про событие
В программе зелёной вечеринки: песни, танцы и кутёж до упаду под ирландский фолк, и не только! На сцене для тебя будут играть группы «Новолуние» и «Свободный эфир». Дресс-код — отсутствует, но приветствуется зеленый цвет. Приходи один, приходи с друзьями — и пусть поцелуй рыжей женщины принесёт тебе удачу.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи