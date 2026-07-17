День рождения рок-бара «Дом RM»
Каменская улица, 55
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 800₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Группы «Урсус» и «Rадиомосты» будут раздавать безбашенный драйв, специальные гости — «Всё внутри», а завершишь вечер вместе с кавер-группой «Громче»!
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