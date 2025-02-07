ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

День рождения Боба Марли

Каменская улица, 55

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Еда

Про событие

Юбилейный год со дня рождения ямайского музыканта — один из лучших поводов попеть его песни и потанцевать под любимые треки. В этот вечер на сцене для тебя выступят: — Jaloman — Алевтина Баталова («НеРунара») — Илья Дружинин DJ's: — SymbiOm (Dub/D'n'B) — Saint Kuz (RaggaJungle) — Saint Fathe (D'n'B/RaggaJungle) Сбор гостей в 21:00, начало в 22:00. Стоимость билетов: Предпродажа — 500 рублей В день концерта — 700 рублей

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста