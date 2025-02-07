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Юбилейный год со дня рождения ямайского музыканта — один из лучших поводов попеть его песни и потанцевать под любимые треки. В этот вечер на сцене для тебя выступят: — Jaloman — Алевтина Баталова («НеРунара») — Илья Дружинин DJ's: — SymbiOm (Dub/D'n'B) — Saint Kuz (RaggaJungle) — Saint Fathe (D'n'B/RaggaJungle) Сбор гостей в 21:00, начало в 22:00. Стоимость билетов: Предпродажа — 500 рублей В день концерта — 700 рублей
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